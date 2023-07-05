«Украина самоуничтожится»: европейцы обвинили Зеленского во лжи и провокациях

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что на территории Запорожской АЭС Россией якобы были установлены устройства, похожие на взрывчатку.

Европейцы в комментариях ответили лидеру Незалежной, заявив, что устали от его нравоучений и желания указать всему миру, как правильно жить.

«Абсолютная ложь, но люди все равно поверят в вашу атаку под ложным флагом, как только вы закончите ее проводить»; «Я устал от этого парня, рассказывающего нам, что должен делать «мир»; «У меня проблемы с доверием. Украина самоуничтожится и будет принадлежать американским фирмам», — пишут пользователи.

Один из комментаторов подчеркнул, что Зеленский таким образом преподносит своей аудитории информацию о теракте, который вскоре совершат ВСУ.

«Вы пытаетесь спровоцировать событие под ложным флагом, чтобы заманить НАТО в свой конфликт. Помимо того, что вы диктатор, вы своей ложью готовы рискнуть обменом ядерными ударами между США и Россией. Мне жаль ваших людей за то, что они вынуждены терпеть ваше ужасное руководство», — заявил один из юзеров.

Кое-кто отметил, что действия, о которых говорит украинский президент, выгодны Украине, а не России.

«Господин Зеленский, зачем России разрушать трубопровод, плотину и эту электростанцию? Не хотят ли они избежать втягивания НАТО в конфликт? Украине все это кажется более выгодным», — уверен пользователь.

Ранее европейцы осудили Зеленского за слова о героизме флота ВСУ.