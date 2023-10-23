«Как минимум до обеда»: стало известно, когда исчезнет туман в Москве

Утром москвичи столкнулись с густым туманом. Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, видимость на дорогах по прогнозам будет достигать 200-500 метров.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова пояснила, что туманы для осени — это нормальное явление.

«Температура понижается, а воздух влажный. Происходит конденсация влаги и образуются туманы, усложняется видимость», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, туман в некоторых районах Москвы сохранится до конца первой половины дня.

«Ожидается повышение температуры до 6-7 градусов, и туман должен рассеяться. Также местами прогнозируется дождик, с ним видимость повышается», — уточнила собеседница издания.

Ранее водителей и пешеходов в Подмосковье призвали соблюдать ПДД в дождь.