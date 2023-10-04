Водителей и пешеходов в Подмосковье призвали соблюдать ПДД в дождь
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Подмосковье до конца недели прогнозируются осадки в виде дождя. В связи с этим автомобилистам и пешеходам стоит особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения, напомнили в областном Минтрансе.
В ведомстве призвали водителей объезжать лужи и участки с опавшей листвой, избегать обгонов и других опасных маневров, особенно в дождь и туман.
«Пешеходов призываем не забывать про световозвращатели в темное время суток, а также переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.