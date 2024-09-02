«Как можно выжить на такие деньги?»: в Госдуме указали на проблему детских пособий

В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком младше 1,5 года до 60%, ориентируясь на средний показатель заработка родителя. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР и их председатель Леонид Слуцкий, пишет URA.RU.

Партия привела заявление Слуцкого, который обратил внимание на маленькие пособия по уходу за ребенком. По его словам, реальная зарплата в РФ в среднем варьируется от 30 до 60 тыс. руб. Это значит, что мамы с таким доходом получают лишь 15-25 тыс., которых не хватает для полноценного ухода за ребенком.

«Как можно выжить на такие деньги, особенно если женщина — мать-одиночка или только что закончила учебу?» — приводит слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР.

Депутат подчеркнул, что россияне также берут ипотеки, машины в кредит и встревают в другие долги. Пособие по уходу за ребенком на этом фоне получается действительно небольшим.

Парламентарии призвали ввести изменения: увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя. При этом минимальное пособие сделать на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в конкретном регионе РФ.

Отметим, что в Москве прожиточный минимум равен 19 586 руб. При этом на Чукотке суммы уже выше: 39 122 руб. В Екатеринбурге это 16 675 руб., немного меньше в Санкт-Петербурге. Узнать прожиточный минимум и информацию о положенных выплатах можно на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что более 25 млрд руб. предусмотрели на соцвыплаты жителям Подмосковья в 2024 году.