Как найти общий язык с зумерами: пять советов от писхолога

Психолог дала практические рекомендации для эффективного взаимодействия с представителями поколения Z в рабочей среде. В интервью «Газете.Ru» специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина выделила пять ключевых аспектов, способствующих созданию продуктивных отношений с молодыми сотрудниками.

Первым важным принципом является открытость в коммуникации. Зумеры ценят честность и ясность получаемой информации. Им важно понимать стратегические цели компании и свою роль в достижении этих целей.

Сокрытие информации, за исключением случаев, когда речь идет о коммерческой тайне, может негативно сказаться на их мотивации.

«Второй ключевой момент — это гибкость и автономия. Зумеры стремятся к балансу между работой и личной жизнью, они не хотят тратить все свое время на работу, поэтому гибкий график, возможность удаленной работы и индивидуальный подход к задачам будут очень ценны», — сказала Полосина.

Третьим значимым фактором является создание возможностей для непрерывного обучения. Зумеры демонстрируют выраженную ориентацию на постоянное самосовершенствование. Организация тренингов, семинаров и привлечение к участию в перспективных проектах способствуют их профессиональному росту и укрепляют лояльность к работодателю.

Четвертый аспект касается соответствия корпоративных целей и ценностей личным убеждениям сотрудников. Молодые специалисты предпочитают работать в компаниях, имеющих четко сформулированную миссию. Участие в социальных проектах и деятельности, направленной на улучшение экологической ситуации, повышает их вовлеченность в рабочие процессы.

Наконец, пятым ключевым элементом является система признания и оценки достижений. Представители поколения Z нуждаются в регулярной обратной связи относительно результатов своей работы. Четко выстроенная система премирования и различных форм поощрения служит дополнительным стимулом для их профессионального развития и карьерного роста.

