«Елка желаний»: Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика из ХМАО

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа. Мальчик, отец которого погиб под Бахмутом, мечтал на один день стать сотрудником дорожной полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Выбор президента пал на открытку Тимура во время благотворительной акции «Елка желаний». Мальчик приехал в Москву и целый день провел в Главном управлении ГИБДД на Поклонной горе. Ему показали музей, экипировку и рассказали о буднях инспектора.

В разгар экскурсии Тимуру позвонил Владимир Путин. Глава государства, готовящийся к большой пресс-конференции, нашел время для разговора. Он поинтересовался впечатлениями ребенка и пожелал ему всего самого доброго. Этот звонок стал завершающим аккордом в исполнении детской мечты.

История Тимура тронула многих не случайно. Его отец погиб в зоне специальной военной операции в сентябре прошлого года, став одним из защитников страны. Акция «Елка желаний» уже несколько лет помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации. Помимо Тимура, Путин выбрал еще два желания: калининградский музей для Игоря и встреча с космонавтом для Варвары.

Ранее на «Итоги года» с Владимиром Путиным поступило почти 1,9 млн обращений.