«Как она и мечтала»: Лазарев купил «диско-бабушке» из Сыктывкара квартиру

Пенсионерка из Сыктывкара Лидия Уляшова заселилась в новую квартиру с удобствами, которую ей купил добряк Сергей Лазарев. Певец помог ей, так как женщина ранее жила в ужасных условиях.

Исполнитель Сергей Лазарев поделился радостной новостью в соцсетях. Он заявил, что приобрел для «диско-бабушки» квартиру, оборудованную и с новым ремонтом. Теперь у старушки с бешеной энергией есть возможность жить «по-человечески».

«Сегодня Лидия Витальевна (наша «диско-бабушка» из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать!» — написал Лазарев.

Теперь осталось лишь прописать задорную бабушку в Сыктывкаре и выделить ей соцработника. По словам Лазарева, он искал квартиру в течение 10 дней, так как у старушки оказались свои запросы по этажу и району.

Напомним, что Лидия Уляшова стала звездой интернета после того, как ее засняли на концерте Лазарева. Там женщина «отжигала» поактивнее молодых поклонников. Это видео попало в поле зрения Лазарева. Он выяснил, что женщина из Коми проживает в ужасных условиях, снимая комнату в общаге. После этого он запустил поддержку «диско бабушки».