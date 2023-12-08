«Как паучиха всех опутывает»: эзотерик раскрыла, зачем Пугачева ломала чужие судьбы

Актер Иван Охлобыстин вспомнил, как Алла Пугачева старалась помешать Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, стать звездой. Это произошло еще в 2013 году. Тогда Пугачева «зарубила» номер Дронова на шоу «Фактор А». Слова Охлобыстина приводит издание AИФ.ru

На жестокость Аллы Пугачевы в разные времена жаловались многие исполнители. В светской тусовке давно царит мнение, что Пугачева специально «перекрывала кислород» тем, кто ей не нравился или мог стать конкурентом.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, что Пугачева получила то, что заслужила. По ее словам, звезда не случайно называет себя Примадонной.

«Примадонна — это самая красивая женщина, актриса в театре, которая всем заправляет, от которой все зависит, которая рулит судьбами и влияет на режиссера. Так и Пугачева была Примадонной российской эстрады», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, одним Пугачева дала путевку в жизнь, других же она не пропускала не сцену.

«Кого-то она гнобила. Она очень сложный человек, и мотивов у нее было множество. Многое она делала на эмоциях, на романтических привязках. Она вытащила на сцену и показала миру многих мужчин. А вот с женщинами у нее дела обстояли гораздо хуже», — пояснила Абравитова.

Женщинам, убеждена эзотерик, было пробиться на сцену очень сложно, гораздо сложнее, чем мужчинам.

«Им приходилось искать какие-то подходы к Пугачевой. Конечно, с ее стороны была и зависть. Не хотела Примадонна расцвечивать нашу эстраду новыми яркими красками. Всегда на концертах она выходила последней, такой завершающей нотой, как апофеоз, как нечто высшее, как салют в конце праздника», — добавила Абравитова.

По мнению эксперта, такие деяния наказуемы высшими силами.

«Получается, что этот человек — самодур, которая назначила себя Богом, некой вершительницей судеб. Она, как паучиха, всех опутывает своей паутиной. Но в таких случаях рано или поздно приходит другой паук, который смещает первого. Либо паук стареет и умирает, или происходит экстраординарная ситуация, как произошло и здесь. Пугачевой приходится убегать, потому что Галкин* ее подставил. Это и есть ее наказание, ведь все теперь повернулись к ней спиной», — заключила собеседница издания.

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*признан в РФ иноагентом