«Обречен на успех»: как сложится музыкальная карьера сына Михаила Круга

«К нему не относятся предвзято, как к детям знаменитостей. Здесь публика принимает его с открытым сердцем. Вдова Круга и его сын талантливые люди, действительно любящие его и желающие, чтобы его творчество было услышано. Они не просто зарабатывают деньги, а продолжают дело легенды шансона. Александр обречен на успех. Они делают доброе и светлое дело. Конечно, залы будут всегда заполнены», — заключила собеседница издания.