«Обречен на успех»: как сложится музыкальная карьера сына Михаила Круга
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Сын легенды шансона Михаила Круга Александр принялся штурмовать музыкальный олимп, начав с выступлений на корпоративах, сообщает Mash. Ценник на выступление восходящей звезды уже подбирается к 400 тысячам рублей, однако желающие послушать отцовские хиты находятся. Александр вместе со своей матерью Ириной Круг уже активно гастролируют по стране.
Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, каковы шансы у сына Круга повторить успех отца. По ее словам, Александр обречен на успех.
«Династия Круг обречена на успех, потому что была и остается всенародная любовь к ее основателю. Она, конечно, появилась в том числе из-за страшной истории его ухода из жизни, из-за того, что пережила его семья. Они были подвергнуты сумасшедшей опасности, но выстояли и приняли его наследие», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Дело Михаила Круга живет в его семье, уверена эзотерик, а перед его сыном жизнь уже расстелила красную дорожку.
«К нему не относятся предвзято, как к детям знаменитостей. Здесь публика принимает его с открытым сердцем. Вдова Круга и его сын талантливые люди, действительно любящие его и желающие, чтобы его творчество было услышано. Они не просто зарабатывают деньги, а продолжают дело легенды шансона. Александр обречен на успех. Они делают доброе и светлое дело. Конечно, залы будут всегда заполнены», — заключила собеседница издания.
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