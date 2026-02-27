«Как по линеечке»: в подмосковном городе завелся дворник-перфекционист

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск местные жители нашли повод для гордости и благодарности. Как пишет REGIONS , здесь трудится дворник, чью работу можно смело назвать искусством. Галина Николаевна Бартенева расчищает тропинки так, будто выверяет каждый сантиметр по линейке — ровно, широко и безупречно аккуратно.

В прошлом году Галина Николаевна переехала в Менделеево из Омска и устроилась дворником при местной поликлинике. С тех пор, как отмечают жители, территория вокруг медучреждения преобразилась до неузнаваемости. Фотографии, опубликованные в соцсетях, подтверждают: на дорожках нет ни глыб льда, ни бугров, ни неряшливых обочин. И все это — без использования агрессивных реагентов.

«Как выходишь с Институтской на дорожку к поликлинике, сразу ах! Идеально почищена дорожка до самого входа в поликлинику. Ни глыб льда, ни бугров, ни ям, ни неряшливых обочин, ни жутких реагентов! Как будто попадаешь в цивильный мир и идешь в какое-то престижное заведение с высоким статусом! Оказалось, что неожиданная цивилизация пришла к нашей прекрасной поликлинике руками одного простого человека, просто дворника с большой буквы!» — поделился впечатлениями один из жителей.

Но самое удивительное даже не это. Как выяснилось, идеально расчищенная дорожка от Институтской до ограды поликлиники не входит в зону ответственности Галины Николаевны. Женщина убирает этот участок просто так, в довесок к своей основной работе — чтобы людям было удобно идти. При этом она успевает наводить порядок на детской площадке, за магазином и в лесопарке, причем в любую погоду.

Жители Менделеево активно поддержали слова благодарности в соцсетях и подтвердили: все написанное — чистая правда. Они желают Галине Николаевне здоровья и сил, а главное — чтобы снег поскорее закончился.

