Как получить 59 дней отдыха в 2026 году, взяв всего 28

В 2026 году россияне смогут организовать себе 59 дней отдыха, используя стандартный отпуск в 28 дней. Об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе OneTwoTrip. Схема проста: две недели можно взять летом, а оставшиеся дни — присоединять к государственным праздникам, удлиняя каникулы без лишних затрат.

В OneTwoTrip напомнили, что закон разрешает делить отпуск, оставляя один обязательный период не меньше 14 дней. Остальные дни можно распределять по 1–2 суток и прибавлять к выходным или праздникам. Компания рекомендует заранее планировать поездки: продажи билетов на новогодний, мартовский и майский периоды уже открыты.

Новогодние выходные в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января. При желании можно добавить 29 и 30 декабря, если есть остаток отпуска за 2025 год. Это позволит улететь раньше, когда билеты дешевле.

В январе россияне традиционно выбирают теплые страны. Популярны Таиланд (от ₽5 тыс. за сутки), ОАЭ (от ₽10 тыс.) и горнолыжные курорты. Например, в Грузии отели стоят около ₽14 тыс., на турецком «Улудаге» и в Бурсе — около ₽12 тыс.

Февраль и март дают по три официальных выходных. Если добавить 4 дня отпуска, получится отдых на 9–10 дней. В феврале можно отправиться на «Чимбулак» в Казахстане (около ₽5 тыс. за отель), Мальдивы (₽15 тыс.) или Вьетнам (₽2 тыс.). В марте подходят Хайнань (₽7 тыс.), Индонезия (₽6 тыс.) и Шри-Ланка (₽5 тыс.).

Майские праздники разделены на два блока — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Если взять отпуск между ними, получится 11 дней отдыха. Подходящие варианты — Турция (от ₽8 тыс.), Беларусь (₽10 тыс.) и гастротур по Грузии (₽4 тыс.).

На День России 12 июня предусмотрены три выходных. Дополнительные 4 дня превращают их в девятидневный перерыв. Среди направлений: Абхазия (₽8 тыс.), Армения (₽5 тыс.) и Египет (₽10 тыс.).

Часть отпуска можно оставить на ноябрь. День народного единства выпадает на среду, но добавив 1–2 и 5–6 ноября, можно получить неделю отдыха. Подходят ЮАР (₽6 тыс.), Куба (₽15 тыс.) и Филиппины (₽5 тыс.).

