«Как при крепостном праве»: бизнесмен Стерлигов предложил увольняться только в Юрьев день

Российский бизнесмен Герман Стерлигов предложил кардинально изменить трудовое законодательство. В интервью интернет-изданию «Абзац» он предложил ввести в России норму, которая позволяет увольняться с работы лишь один раз в год. При этом, по его словам, такую возможность нужно приурочить к Юрьеву дню.

Такая мера, считает предприниматель, заставит людей, особенно молодежь, более ответственно подходить к выбору работодателя и не менять место работы по пустякам.

«Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли — и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально», — отметил Стерлигов.

Юрьев день — историческая традиция, существовавшая в России. Обычно он приходился на конец ноября (26 ноября по старому стилю), и в течение недели до и недели после этой даты крестьяне могли переходить от одного помещика к другому.

Стерлигов предлагает адаптировать эту практику к современным реалиям: работник сможет уволиться только в установленный период, а в остальное время обязан оставаться на месте.

Бизнесмен уверен, что частая смена работы вредит и сотрудникам, и компаниям. Ограничение, по его мнению, даст работодателям возможность спокойно обучать персонал, не опасаясь, что ценный специалист уйдет через месяц.

Самим работникам такая система, по слова Стерлигова, тоже пойдет на пользу: они будут тщательнее выбирать дело жизни, а не хвататься за первую попавшуюся вакансию.

