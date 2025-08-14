Как стать лучше Бонда: 85-летний психолог раскрыла секреты подготовки разведчиков

Психолог Людмила Золотарева двадцать лет учила будущих разведчиков искусству перевоплощения и вербовки. В беседе с gazetametro.ru она раскрыла некоторые секреты, о которых люди могли слышать только в фильмах.

Авторский курс психолога в институте МВД объединил актерское мастерство и оперативную работу. Сейчас 85-летний эксперт в своей области продолжает консультировать спецслужбы и устраивает мастер-классы в Доме ветеранов сцены.

По словам Золотаревой, работы всегда много, и это часто сочетание всего. Прежде всего, оперативник должен стать альтер эго своего объекта. На занятиях курсанты учились считывать людей по невербалике: походке, жестам, даже запаху.

«Вначале изучают сферу своей профессиональной деятельности: оперативникам объясняют, где они будут работать, как и с кем. А я даю психологическую основу для того, чтобы деятельность эта была эффективной. Тут и система Станиславского работает, и другие», — объяснила педагог.

Методики поражают нестандартностью. Чтобы проверить концентрацию, курсанты часами рассматривали… банку варенья. Как пояснила психолог, на интересном сосредоточиться просто, а вот на скучном — настоящее искусство. Также интересно, что на занятиях типы темпераментов разбирали на примере цыганских мошенниц.

Фильмы о шпионах вызывают у профессионалов смех. Исключение — «В августе 44-го» с Евгением Мироновым. Сцену допроса Золотарева называет учебным пособием. А вот Джеймс Бонд нравится ей лишь как эстетический образ.

Современные технологии упростили вербовку — профайлинг по соцсетям заменяет месяцы слежки. Но базовые принципы неизменны. По словам психолога, чтобы втереться в доверие, нужно сначала понять себя, тогда больше успехов будет с «чтением» других людей.

