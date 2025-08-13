Ушел из жизни «железный полковник» Владимир Зайцев: его боялись даже в США

На 78-м году жизни скончался легендарный полковник КГБ СССР, которого прозвали «грозой шпионов», Владимир Зайцев, сообщила «Лента.ру».

За годы службы он провел десятки успешных операций, разоблачив множество агентов западных спецслужб.

Карьера Зайцева началась в 1972 году, когда он попал в систему государственной безопасности. Уже через 10 лет офицер вошел в элитную группу «А» Седьмого управления КГБ СССР, занимавшуюся освобождением заложников и антитеррористическими операциями.

Самой известной операцией Зайцева стал штурм захваченного самолета в Тбилиси в 1983 году («Кровавая свадьба»). Его группа освободила заложников всего за 8 минут, без потерь среди гражданских.

Но настоящую славу Зайцев получил как мастер контрразведки. Он лично участвовал в задержании сотрудницы ЦРУ Марты Петерсон, ведущего конструктора Адольфа Толкачева, передававшего секреты США, генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) Дмитрия Полякова, 20 лет работавшего в интересах Вашингтона.

Всего под руководством Зайцева было разоблачено более десятка предателей, включая полковников ГРУ Геннадия Сметанина и Валерия Мартынова. Большинство из них получили высшую меру наказания.

