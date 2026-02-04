«Как такое возможно сделать?»: жителям Подмосковья явился «призрак» Гоголя в парке

В подмосковном лесопарке «Волкуша» обнаружен необычный арт-объект, мгновенно ставший местной сенсацией. Как пишет REGIONS , неизвестный скульптор создал из снега детализированный бюст Николая Васильевича Гоголя.

Снежное изваяние, запечатленное на снимках, поражает проработкой черт лица. Особенно удивляет тот факт, что работа была выполнена из «нелипкого», сыпучего снега, который традиционно считается сложным для лепки.

«Чувствуется рука мастера — тем более снег не липкий. Как это вообще возможно такое сделать?» — задался вопросом автор одного из постов, разместивший фотографию скульптуры.

Образ, по общему мнению пользователей, действительно имеет портретное сходство с великим писателем. Снежный Гоголь с его характерными чертами стал поводом для оживленных дискуссий в интернет-сообществах. Многие горожане восхищаются техникой и художественным вкусом анонимного творца, чье мастерство превратило обычный сугроб в произведение временного искусства.

Некоторые пользователи, вдохновленные находкой, уже предлагают развить успех и организовать на территории «Волкуши» полноценный фестиваль снежных скульптур. Такая инициатива, по их мнению, могла бы раскрыть другие местные таланты и добавить парку зимней привлекательности.

Пока же снежный бюст классика остается загадкой и объектом паломничества любопытных посетителей. Судьба скульптуры целиком зависит от капризов погоды: внезапная оттепель или, наоборот, сильный ветер могут в любой момент стереть с лица земли это мимолетное, но яркое творение.

Ранее сообщалось, что жители Одинцова превратили двор в главную селфи-локацию зимы.