«Как цвела пышным цветом, так и цветет»: в России накрыли очередной интим-салон для богатых

Сотрудники уголовного розыска 31 июля обнаружили интим-салон в доме 33 по Итальянской улице и прекратили его деятельность, сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе операции двое клиентов попытались скрыться на крыше, однако их задержали и пригласили на «профилактическую» беседу. В пятикомнатной квартире в центре Питера работало пять женщин в возрасте от 19 до 38 лет и 50-летняя хозяйка.

По предварительным данным, притон работал примерно полгода. Среди финансово-хозяйственных документов правоохранителями были найдены ценники оказываемых в заведении услуг. «Средний чек» составлял от 15 до 20 тысяч рублей. Интим-салон был ориентирован на обеспеченных посетителей, а также туристов.

Сотрудниц притона привлекли к административной ответственности, в отношении хозяйки заведения возбуждено уголовное дело по статье «Организация притона для занятия проституцией». В настоящее время полицией устанавливаются другие лица, причастные к организации этого нелегального салона.

«Сколько сил и средств уходит на борьбу с проституцией, а она как цвела пышным цветом, так и цветет»; «Пора уже признать, что это явление вечное, а потому их нужно организовать и возглавить. Следить за их здоровьем, как в Голландии, собирать налоги цивилизованным способом», — прокомментировали ситуацию некоторые россияне.

Ранее сообщалось, что мужчин, организовывавших занятия проституцией, задержали в Подмосковье.