Как турки мгновенно узнают россиян на отдыхе: выдают эти привычки и манеры

Блогер Саша Коновалова поделилась наблюдением о том, что турецкие продавцы и персонал туристических объектов легко узнают россиян на отдыхе. Об этом сообщает prokazan .

По ее словам, россияне в супермаркетах предпочитают брать товары с задних полок и внимательно изучают состав продуктов, избегая продукты с пальмовым маслом. На рынках они обычно не пробуют фрукты и ягоды без мытья.

На пляже россияне выделяются яркой одеждой, громкой музыкой и чтением книг, в отличие от европейских туристов, которые ведут себя более спокойно. Кроме того, россияне часто покупают сувениры для себя и близких и дарят персоналу отелей небольшие подарки.

По данным турецких источников, россияне составляют более 12 % иностранного туристического потока в Турцию, что повышает их узнаваемость среди сотрудников туристической сферы.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья дали имя соблазнительной скульптуре учительницы.