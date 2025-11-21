Как улучшить жизнь пожилых: Минтруд и «Национальные приоритеты» начали сбор лучших практик

В России начался масштабный поиск эффективных проектов для пожилых людей. Минтруд совместно с «Национальными приоритетами» запустил конкурс, цель которого — найти и внедрить лучшие практики активного долголетия по всей стране. Об этом сообщает REGIONS.

В России стартовал шестой ежегодный конкурс, призванный найти самые полезные инициативы для улучшения жизни старшего поколения. Организаторы — Минтруд и АНО «Национальные приоритеты» — намерены отобрать проекты, которые уже доказали свою эффективность и готовы к масштабированию.

Участвовать в отборе могут не только некоммерческие организации, но и частные лица. К рассмотрению принимаются самые разные идеи — от организации досуговых кружков и спортивных секций до разработки систем помощи по хозяйству и технологий ухода. Главный критерий — реальная польза для качества жизни пожилых людей.

Прием заявок продлится до 25 декабря 2025 года. Финалистов конкурса объявят в феврале 2026 года, а имена победителей станут известны до конца марта. Лучшие практики включат в реестр перспективных решений и разместят на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив, где с ними смогут ознакомиться представители всех регионов России.

