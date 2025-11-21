Врач-гастроэнтеролог раскрыл универсальные правила защиты от сезонных простуд

С наступлением холодов и сезона респираторных заболеваний актуальными становятся советы по укреплению иммунитета. Комплекс простых, но эффективных мер профилактики для россиян в своем официальном телеграм-канале перечислил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист заявил, что базовое правило — тщательная гигиена рук, которая способна снизить риск заражения различными инфекциями на 20%. Также он посоветовал контролировать и восполнять уровень витамина D в организме, так как его дефицит ослабляет защитные функции.

Отдельно Вялов отметил важность здоровья кишечника. По его словам, поддержать правильную микрофлору и снизить вероятность болезни помогают пробиотические добавки, содержащие штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium.

Особое внимание врач уделил качеству сна. Он предупредил, что регулярный ночной отдых продолжительностью менее шести часов увеличивает риск подхватить простуду почти в четыре раза.

Если же избежать болезни не удалось, гастроэнтеролог рекомендует в первые сутки начать прием добавок с цинком, что позволяет сократить продолжительность недомогания. Для ускорения выздоровления также эффективны витамин C и селен. Кроме того, в рацион следует включить большое количество белка, который, по заключению эксперта, помогает организму производить антитела и активнее бороться с инфекцией.

