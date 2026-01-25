Как узнать, что кто скрывают продавцы машин с пробегом и как этого избежать

Рынок подержанных автомобилей в России переживает качественную трансформацию, превращаясь из поля риска в пространство для осознанного выбора. Об этом заявил Денис Мигаль, основатель маркетплейса FRESH. По его словам, ключевой тренд — смена мотивации покупателей, сообщает Autonews .

Если раньше основной причиной покупки машины с пробегом была банальная экономия, то сегодня это стратегическое решение в пользу проверенной надежности, особенно на фоне ухода с рынка ряда привычных иностранных брендов и наплыва новых, но неизученных марок. Потребители, обращаясь к вторичному рынку, заново открывают для себя модели, чья репутация построена на долговечности, комфорте и предсказуемой стоимости владения. Чтобы соответствовать этому запросу, крупные игроки активно «обеляют» имидж сегмента, который десятилетиями ассоциировался с юридическими и техническими ловушками. На смену сомнительным сделкам «с рук» приходит цифровая платформа, где каждая машина проходит многоуровневую проверку.

Технологии играют здесь решающую роль. Платформы вроде FRESH позволяют дистанционно изучить полную цифровую историю автомобиля: от всех этапов эксплуатации до детального отчета о техническом состоянии, составленного по строгому чек-листу. Это дает возможность совершить безопасную покупку без обязательного личного осмотра, что особенно актуально для регионов. Компания берет на себя всю логистику и юридическое сопровождение сделки, минимизируя участие покупателя в формальностях.

Важнейшим элементом нового стандарта становится гарантийное обслуживание.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.