«Как в фильме-катастрофе»: дерево-гигант за секунду едва не пришибло женщину в машине

Наро-Фоминский округ стал ареной происшествия, которое могло завершиться настоящей трагедией. Как пишет REGIONS , женщина за рулем избежала тяжелых последствий, когда на дорогу в деревне Афанасовка внезапно обрушилось большое дерево. Водитель успела затормозить буквально за мгновение до падения ствола.

Инцидент произошел 20 января на одной из местных дорог. По словам очевидцев, причиной стала аномальная погода. Мощные снегопады, обрушившиеся на Подмосковье, привели к накоплению тяжелых мокрых сугробов и образованию наледи на ветвях. Эта дополнительная нагрузка оказалась критической для корневой системы и ствола дерева, что и привело к его падению.

Водитель автомобиля, Светлана Морозова, рассказала REGIONS, что ситуация развивалась стремительно. Приближаясь к месту, она вовремя заметила неладное и приняла решение об экстренной остановке. В следующий миг огромный ствол рухнул на проезжую часть прямо перед капотом ее машины.

«Это было как в фильме-катастрофе — я уже приближалась, и прямо перед капотом падает эта махина. Даже страшно представить, что было бы, если бы отвлеклась на секунду», — рассказала REGIONS Светлана Морозова.

На место происшествия оперативно прибыли бригады коммунальных служб. Специалисты оперативно расчистили проезд и убрали упавшее дерево. В результате инцидента никто не пострадал, автомобиль также не получил повреждений. Движение на участке было восстановлено в кратчайшие сроки.

В администрации Наро-Фоминского городского округа прокомментировали ситуацию. Как сообщили REGIONS, по факту падения дерева проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств. При этом представители власти призвали граждан быть внимательнее и оперативнее сообщать о потенциально опасных объектах, включая старые или накренившиеся деревья вблизи дорог и тротуаров. Для этого следует использовать официальные каналы связи или звонить на единый номер 112.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты в период аномальных снегопадов и гололеда не редкость. Происшествие в Афанасовке служит практическим напоминанием о важности повышенной бдительности за рулем в сложных погодных условиях. Специалисты рекомендуют водителям снижать скорость на опасных участках, особенно в лесных массивах или вблизи высотных зеленых насаждений, и быть готовыми к нештатным ситуациям. Своевременное информирование властей о подобных рисках может помочь предотвратить новые происшествия.

