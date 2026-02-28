«Как во дворце Снежной королевы»: жителей Казани отрезало от дома сугробами

Жители дома в центре Казани оказались в настоящей снежной блокаде, сообщил телеграм-канал Mash Iptash. Во дворе на улице Калинина выросли трехметровые сугробы, которые перекрыли пожарные проезды и подходы к подъездам. Чтобы попасть домой, людям приходится либо карабкаться через ледяные горы, либо делать огромный крюк через соседнюю калитку.

В социальных сетях появилось видео, снятое местными жителями. На кадрах видно, что лестницы и перила у дома еще недавно были полностью скованы льдом.

В субботу, 28 февраля, подъезд оттаял, но снаружи ситуация только ухудшилась. Огромная снежная стена выросла прямо перед парковкой и двумя арками-входами. Одна из жительниц рассказала, что куча лежит уже целую неделю, и никто её не убирает.

Попытался оправдаться председатель ТСЖ: по его словам, эти проезды не предназначены для пожарных машин, а складывать снег больше просто некуда. Денег на вывоз, как заявил глава товарищества, нет. И ждать, когда сугробы растают сами, придется как минимум до конца марта.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети. Пользователи иронизируют, называя дом «Дворцом Снежной Королевы», а чиновников обвиняют в бездействии. Люди возмущены, что в центре города, в жилом доме, они оказались заложниками стихии и коммунальной халатности.

Ранее сообщалось, что администрация Орла потратила на вывоз снега этой зимой 300 миллионов рублей.