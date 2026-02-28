Сугробы по цене квартир: на вывоз снега из Орла потратили 300 миллионов рублей
Администрация Орла потратила на вывоз снега этой зимой 300 миллионов рублей
На вывоз снега из Орла за два зимних месяца потратили 300 миллионов рублей, сообщило издание «Орловский вестник» со ссылкой на мэра города Юрия Парахина. В январе на эти цели ушло 150 миллионов рублей, столько же планируется израсходовать в феврале.
Глава города отметил, что вывоз снега — процесс трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому, сказал он, администрация приняла решение оптимизировать расходы: теперь снег будут вывозить только с тех улиц, где в ближайшее время запланирован ремонт дорожного покрытия. Это позволит сэкономить бюджет «Спецавтобазы» — организации, отвечающей за уборку. Остальным горожанам придется самим позаботиться о чистоте своих дворов и тротуаров.
Таким образом, орловцы, чьи улицы не попали в ремонтный план, будут встречать весну, вооружившись лопатами. Коммунальщики же сосредоточатся на центральных магистралях и объектах, где предстоит асфальтирование.
