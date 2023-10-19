«Как второй раз потерять дедушку»: фанаты скорбят из-за смерти звезды «Каламбура» Сергея Гладкова

На 61 году жизни умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе «Каламбур», сообщается в официальном сообществе журнала видеокомиксов «Каламбур». Многие также знали Гладкова как Мужика из «Деревни дураков».

Несмотря на то, что передача впервые вышла на экраны еще 27 лет назад, у нее до сих пор остаются верные поклонники. Они выразили сожаление по поводу смерти любимого артиста.

«Ушла целая эпоха. Я помню, что мама не могла меня забирать из школы вовремя, и после занятий меня отводили к бабушке. Там мы вместе с дедушкой резали огромное количество бутербродов, смотрели «Деревню дураков», долго-долго смеялись, а потом приходила бабушка и заставляла нас учить уроки. Потом дедушки не стало, и я постоянно пересматривала эту передачу, вспоминая те теплые моменты. Поэтому новость меня, если честно, шокировала. Это как второй раз потерять дедушку», — рассказала поклонница шоу Анна Б. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Анна пожелала здоровья и долгих лет жизни остальным актерам и создателям «Каламбура» и принесла соболезнования родственникам Гладкова.

«Да, очень хороший был артист. Смешной, яркий, харизматичный. Очень печально, что таланты уходят так рано от нас. Земля ему пухом. Близким, конечно же, соболезную», — отметил Павел К., фанат Сергея Игоревича и участник тематического сообщества «Деревня дураков» в соцсетях.

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