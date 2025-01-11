Ирландский журналист Чей Боуз привлек внимание пользователей социальных сетей к московскому метрополитену. Он разместил снимок станции Семеновская, украшенной к праздникам.

Эта публикация вызвала бурное обсуждение среди пользователей, которые восхитились новогодними декорациями.

«Какая прелесть. Похоже на коробку шоколадных конфет!», — оценил украшения комментатор.

Некоторые пользователи с иронией замечали, что западные санкции против России не дают ожидаемых результатов, отмечая отсутствие тех проблем, о которых регулярно сообщают западные СМИ.

На прошлой неделе Боуз также поделился фотографиями из Москвы, тем самым опровергнув мифы о существующих трудностях в стране.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал идиллией сельскую местность в России.