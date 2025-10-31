Осквернили памятники: дело о вандализме на кладбище взяли под особый контроль
Фото: [Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф]
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование факта осквернения памятников в Дзержинске. Об этом сообщает ИА «Время Н».
После появления в социальных сетях информации о повреждении захоронений на местном кладбище, глава ведомства дал ряд конкретных поручений руководителю нижегородского следственного управления. В соответствии с ними, организована процессуальная проверка и инициирован вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СК.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных. Теперь Бастрыкин потребовал предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении, а также обеспечить передачу дела для дальнейшего расследования следователям СК.
