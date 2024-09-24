Какао и сбитень назвали лучшими согревающими напитками России

Эксперты сервиса Туту рассказали «Газете.Ru» о лучших напитках России, которые помогут согреться во время осенних и зимних путешествий.

Специалисты отметили, что не только чай и кофе способны согреть в холода, особенно, если дело касается внутреннего туризма. Жителей призвали пробовать новое и традиционное, характерное для разных регионов.

Например, при путешествиях в Приморском крае путешественникам советуют попробовать дальневосточное какао с вареньем из шишек с кедровым молоком. В Дагестане особенно хорош травяной горный чай, а в Бурятии — иван-чай с молоком (Улаажаргын сай). Душепарка такж согреет на ура: это горячий напиток на основе меда из Ярославской области. Иногда туда добавляют сок клюквы. Путешествующим по Алтаю можно попробовать бадан с ягодами, кореньями, травами.

«За целебным сбитнем отправляйтесь — там делают горячий напиток из двенадцати трав. Кежем в Архангельской и Мурманской областях называли традиционный напиток поморов. Главный ингредиент кежа — северные ягоды, которые помогали поморам-рыбакам не мерзнуть и сохранять здоровье», — добавили аналитики сервиса.

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