Какие японские авто можно купить по цене Lada Granta: совет от эксперта

Lada Granta остается самым доступным новым автомобилем в России. Однако, как пишет портал «За рулем» на вторичном рынке можно найти немало интересных альтернатив, включая праворульные японские машины, которые часто оказываются даже интереснее привычных нам экспортных моделей.

Главные козыри таких авто — надежность, высокая унификация запчастей и, как следствие, отсутствие проблем с обслуживанием. Вот пять проверенных вариантов, которые укладываются в бюджет новой Гранты.

Honda N-Box — типичный представитель класса кей-каров. Под капотом 660-кубовый турбомотор мощностью 64 лошадиные силы в паре с вариатором. При скромных габаритах салон удивительно вместителен и легко размещает четверых взрослых.

Daihatsu Taft выделяется своим «квадратным» дизайном. Это микровэн, который предлагается как с атмосферным (52 л.с.), так и с наддувным (64 л.с.) мотором. Оба работают в паре с вариатором. Оригинальная внешность и практичность делают его любопытным вариантом.

Suzuki Solio — микровэн, который по уровню просторности можно сравнить с Toyota Roomy, но стоит он обычно дешевле и предлагается в более свежих экземплярах. Под капотом 1.2-литровый бензиновый двигатель на 91 лошадиную силу и вариатор. При сложенных сиденьях грузовой объём впечатляет.

Toyota Vitz — хорошо известный у нас праворульный аналог Toyota Yaris. Машина предлагается с моторами 1.0 (69 л.с.) или 1.3 (95 л.с.) в паре с вариатором. Надежный, экономичный и очень популярный на Дальнем Востоке автомобиль.

Suzuki Jimny — легендарный внедорожник. В праворульном исполнении с 660-кубовым мотором (64 л.с.) и четырехступенчатым автоматом. За эти деньги можно рассчитывать на экземпляры 2013-2014 годов. Салона и багажника хватит разве что для двоих, но зато проходимость Jimny известна всем.

Таким образом, за цену новой «Гранты» можно стать обладателем надежного, пусть и с пробегом, японского автомобиля, который во многих аспектах может превзойти бюджетную новинку. Главное — внимательно подойти к выбору и проверке состояния.

