Какие породы собак лучше не заводить, если вы эмоционально привязываетесь к питомцу?

При выборе собаки многие будущие хозяева, особенно эмоциональные и чувствительные, воспринимают питомца как полноценного члена семьи. В связи с этим болезненной темой становится неизбежное расставание, которое для таких людей превращается в серьезную драму.

Чтобы отдалить этот тяжелый момент, кинологи и ветеринары рекомендуют обращать особое внимание на среднюю продолжительность жизни породы.

Как пишет автор канала «GogsForum» на платформе «Дзен», короткий век характерен для некоторых популярных, но проблемных в плане здоровья пород. Например, французский бульдог редко живет больше 10 лет из-за склонности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, суставов и многочисленным аллергиям.

Еще меньше времени отведено многим крупным и гигантским собакам: мастифам, ирландским волкодавам, бордоским догам. Их жизненный путь часто ограничен 5-10 годами.

Напротив, некоторые породы отличаются более долгим сроком жизни. При грамотном уходе японские хины и мопсы могут оставаться с хозяевами до 15 лет. Немецкие доги, сенбернары и ротвейлеры, хоть и относятся к крупным, живут немного дольше своих гигантских собратьев.

Наиболее впечатляющую продолжительность жизни демонстрируют представители средних и мелких пород: той-пудели, чихуахуа, джек-рассел-терьеры, ши-тцу и мальтийские болонки нередко становятся долгожителями.

