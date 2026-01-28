Кинологи назвали лучшие породы собак для чистоплотных хозяев

Страх перед грязью, шерстью и специфическим запахом часто останавливает людей от того, чтобы завести собаку. Однако, как утверждают авторы канала «GogsForum» на платформе «Дзен», существуют породы, которые можно назвать идеальными компаньонами для чистоплотных хозяев. Они практически не создают характерных для собак проблем с чистотой в доме.

К таким породам смело можно отнести Чау-чау: эти собаки обладают очень густой двойной шерстью, которая имеет свойство отталкивать грязь. Кроме того, они линяют всего дважды в год, что значительно упрощает уход за домом.

Шерсть собак породы Сибу-ину не промокает насквозь во время дождя и не впитывает уличную грязь, благодаря чему питомцы долго остаются чистыми. Также они известны своей преданностью.

Японский хин — прирожденные чистюли. Они инстинктивно обходят грязные места на прогулке, а дома тщательно вылизывают свою шерсть, поддерживая идеальную чистоту, подобно кошкам.

Несмотря на крупный размер и длинную шерсть, собаки породы Борзых удивительно чистоплотны. Они почти не линяют и, что особенно важно, не имеют специфического «собачьего» запаха.

Одна из лучших пород для квартиры — Бишон-фризе. Эти собаки почти не линяют, не пахнут, а их шерсть считается гипоаллергенной, что делает их отличным выбором для людей с аллергией.

