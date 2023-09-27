Какие праздники отмечают в России и мире 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в России отмечают Всемирный день туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников, а также Воздвижение Креста Господня.

Подробнее об этих праздниках — в нашем материале.

Всемирный день туризма

Во всем мире 27 сентября путешественники и представители туристического бизнеса празднуют День туризма. Именно благодаря развитию этой отрасли люди посещают далекие страны, знакомятся с другими народами и культурами.

Впервые Всемирный день туризма отпраздновали в 1925 году, когда начал работу Международный конгресс официальных туристских организаций — будущая Всемирная Туристская Организация.

День воспитателя и всех дошкольных работников

Не менее важный праздник отмечают сегодня только в России — День работника дошкольного образования, который еще называют Днем воспитателя. Это важное событие, потому что именно воспитатели детского сада помогают детям в начале долгого образовательного пути.

Впервые День работника дошкольного образования отпраздновали в 2004 году. Его придумали сотрудники педагогических газет. Спустя какое-то время праздник стал официальным благодаря поддержке педагогов, учителей, родителей и самих воспитателей.

Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — религиозный праздник, который отмечают православные христиане 27 сентября. В этот день верующие вспоминают о том, что Христос прошел через страдания, и думают о будущей встрече с Богом.

Верующим важно знать, что этот день выпадает на строгий пост: запрещено есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

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