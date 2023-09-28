Какие праздники отмечают в России и мире 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, отмечают Всемирный день борьбы с бешенством, День работника атомной промышленности, День тульского пряника, а также День рождения ломбарда.

Подробнее о праздниках рассказываем в нашем материале.

Всемирный день борьбы с бешенством

Каждый год во всем мире празднуют День борьбы с бешенством. Впервые его отпраздновали в 2007 году по предложению Глобального альянса по контролю бешенства.

Фото: [ freepik.com ]

Создатели праздника хотели обратить внимание мирового сообщества на проблему бешенства, а также отдать дань уважения Луи Пастеру, который вывел первую вакцину от этой болезни.

День работника атомной промышленности

Профессиональный праздник работников атомной промышленности отмечают раз в году только в России, начиная с 2005 года.

Фото: [ freepik.com ]

Дату для праздника выбрали не просто так: 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны Советского Союза распорядился организовать работу с ураном. Именно этот день положил начало развитию атомной энергетики в нашей стране.

День тульского пряника

Даже для знаменитого тульского пряника нашлось место в календаре. В России этот день отмечают ежегодно 28 сентября.

Фото: [ Рамиль Ситдиков/©РИА Новости ]

Тульский пряник — самый известный русский пряник. У любителей этого лакомства сегодня появился отличный повод вспомнить о нем.

День рождения ломбарда

На 28 сентября выпал еще один необычный международный праздник — День рождения ломбарда. Правда, празднуют его далеко не все, а только оценщики, приемщики и владельцы.

Фото: [ freepik.com ]

Но почему 28 сентября? Дело в том, что именно в этот день открылся первый ломбард. Это произошло в Брюсселе в 1618 году.

Ранее работников дошкольного образования поздравили с профессиональным праздником.