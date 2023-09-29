Какие праздники отмечают в России и мире 29 сентября
Фото: [freepik.com]
Сегодня, 29 сентября, празднуют Всемирный день сердца, День кофе, а также День счастливого гуся.
Подробнее рассказываем в нашем материале.
Всемирный день сердца
День сердца отмечают ежегодно 29 сентября во всем мире. Цель праздника — привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям и их лечению.
Фото: [freepik.com]
В этот день проводят конференции врачей и читают лекции о том, чем опасны сердечно-сосудистые заболевания, как их предотвратить и как правильно их лечить.
День кофе
Сегодня в России также празднуют День кофе, хотя в других странах его отметили еще весной — 17 апреля. А где-то встретят только 1 октября.
Фото: [freepik.com]
Независимо от даты проведения, в этот день люди делятся друг с другом необычными рецептами популярного напитка и пьют его в компании близких людей.
День счастливого гуся
Самый необычный праздник, выпавший на сегодня, — это День счастливого гуся. Впервые его отпраздновали в 1786 году в США, в штате Пенсильвания.
Фото: [freepik.com]
День счастливого гуся вырос из католического дня памяти Святого Михаила. В этот день было принято подавать на стол жареного или запеченного гуся. Правда, кто в этой ситуации был счастлив — гусь или сидящие за столом, — не уточняется.
Ранее мы писали о предстоящем концерте с участием птиц.