Какие праздники отмечают в России и мире 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, празднуют Всемирный день сердца, День кофе, а также День счастливого гуся.

Подробнее рассказываем в нашем материале.

Всемирный день сердца

День сердца отмечают ежегодно 29 сентября во всем мире. Цель праздника — привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям и их лечению.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день проводят конференции врачей и читают лекции о том, чем опасны сердечно-сосудистые заболевания, как их предотвратить и как правильно их лечить.

День кофе

Сегодня в России также празднуют День кофе, хотя в других странах его отметили еще весной — 17 апреля. А где-то встретят только 1 октября.

Фото: [ freepik.com ]

Независимо от даты проведения, в этот день люди делятся друг с другом необычными рецептами популярного напитка и пьют его в компании близких людей.

День счастливого гуся

Самый необычный праздник, выпавший на сегодня, — это День счастливого гуся. Впервые его отпраздновали в 1786 году в США, в штате Пенсильвания.

Фото: [ freepik.com ]

День счастливого гуся вырос из католического дня памяти Святого Михаила. В этот день было принято подавать на стол жареного или запеченного гуся. Правда, кто в этой ситуации был счастлив — гусь или сидящие за столом, — не уточняется.

Ранее мы писали о предстоящем концерте с участием птиц.