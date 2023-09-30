Какие праздники отмечают в России и мире 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, отмечают Международный день переводчика, Европейский день грибов, а также День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Подробнее о праздниках — в нашем материале.

Международный день переводчика

Профессиональный праздник представителей переводческой профессии отмечают 30 сентября начиная с 1991 года. Его учредила Международная ассоциация переводчиков.

Фото: [ freepik.com ]

Дата праздника выбрана не случайно. Дело в том, что именно 30 сентября умер переводчик Библии на латынь Иероним Стридонский, живший в далеком пятом веке.

Европейский день грибов

Необычный праздник в честь грибов отмечают ежегодно в последнюю субботу сентября. В этом году празднование выпало на тридцатое число.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день проводят выставки и лекции о том, почему грибы важны для природы. Здесь напоминают о том, какие грибы стоит употреблять в пищу, а от каких лучше воздержаться.

День Веры, Надежды и Любови

Также сегодня отмечают праздник православные христиане. В День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии верующие вспоминают о святых мученицах.

Фото: [ grandships.ru ]

В этот день принято ходить в церковь, молиться и рассказывать близким о своих жизненных проблемах.

Ранее мы писали об особенностях сентябрьских православных праздников.