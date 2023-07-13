«Какие странные у вас голуби»: мужчина на Камчатке пытался с руки покормить медведя

На камчатской трассе водитель автомобиля решил угостить медведя едой с рук, но зверь почуял угрозу и решил напасть в ответ, сообщает Mash.

Мужчина припарковался на обочине трассы, вышел из машины и стал предлагать угощение дикому медведю. Однако зверь воспринял подобные действия в свой адрес как вызов и резко бросился к смельчаку, который успел залезть на крышу автомобиля.

Тут бы все и должно было закончиться, но любитель дикой природы решительно продолжил свои попытки подарить животному лакомство. Испугавшийся медведь ушел обратно в лес, когда мужчина начал замахиваться на него, опасаясь уже за свою безопасность.

«Чем больше идиотов, тем их меньше. Но этому повезло, что медведь трусливый попался. Хотя, скорее всего, это медвежонок. От взрослого он не убежал бы»; «Какие странные у вас голуби»; «Кончено, блин, покормите мишку, он же такой голодный, без вас сам не справится. Они же, бедные, вымирают от голода, а не живут и размножаются», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что девять человек отравились мясом медведя в Забайкалье.