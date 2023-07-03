«Курица настолько невкусная стала»: девять человек отравились мясом медведя

Симптомы отравления появились у девяти человек после употребления мяса медведя в селе Куанда Каларского края в Забайкалье, сообщило правительство региона в соцсетях.

Среди пострадавших есть ребенок. По данным медиков, именно дикое мясо послужило причиной для отравления и недомогания. Завтра всех девятерых доставят в Читу, чтобы установить точный диагноз и провести полное обследование.

Образцы дикого мяса уже изъяла Госветслужба края для экспертизы. Руководитель ведомства Андрей Лим заявил, что все необходимые меры по предупреждению заболевания принимаются.

«Может я, конечно, зажралась, но зачем есть медведя? Не средневековье же на дворе, да и неизвестно, какую заразу он может переносить»; «Какой-то ужас. Просто дикие люди против дикого зверя. С каких пор курица настолько невкусная стала, что нужно на медведя ходить ради еды?»; «Сложно представить себя на месте героев этой истории, я им сочувствую», — прокомментировали россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что в Магадане медведь напал на четверых людей в черте города.