Какие сувениры нельзя привозить с моря: российским туристам напомнили о правилах

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» рассказали RT, какие сувениры нельзя привозить из путешествий.

Эксперты включили в список нежелательных сувениров некоторые виды кораллов, моллюсков и ракушек, а также морских обитателей. Посоветовали предварительно уточнять, не находится ли предмет под особой защитой. В случае если он есть в списке, нужно будет получать специальное разрешение. Нарушителей ждет конфискация сувениров, штрафы или же уголовная ответственность, в зависимости от законодательства стран.

«Рекомендуем российским туристам обращать внимание на правила вывоза сувениров природного происхождения. Кроме того, сохранять чеки, чтобы подтвердить легальность приобретения, а также проверять требования авиакомпаний и таможенных служб как страны пребывания, так и России», — посоветовали эксперты.

Отметили, что контролируется постоянно и ввоз, и вывоз подобных предметов.

Ранее сообщалось, про последствия использования сувенирных денег вместо настоящих.