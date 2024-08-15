Какие выплаты положены родителям школьников в 2024 году

В Москве и Московской области некоторые категории родителей могут получить выплату к 21 сентября. Кому они доступны и как это сделать — в материале «Подмосковье сегодня».

Так, в Москве каждый год компенсацию на покупку школьной формы могут получить многодетные семьи. Оформить такую услугу может родитель, опекун, отчим или мачеха. Главное условие — регистрация ребенка по месту жительства в столице. Стандартный размер выплаты — 13 тыс. рублей. В Московской области размер такой поддержки многодетным семьям составляет 3 тыс. рублей. В случае, если семья числится малоимущей, она может получить дополнительные 7 тыс. рублей.

При подаче заявления на оформление выплаты чаще всего необходимы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справка о статусе семьи (для малоимущих), справка о регистрации по месту жительства, справка из школы, а также другие документы, подтверждающие право на получение выплаты. Например, справка об инвалидности.

Подать заявление онлайн можно на региональном портале Госуслуг для жителей Подмосковья или на портале mos.ru для жителей столицы.

Ранее сообщалось, что подмосковным родителям упростили получение выплаты на детей.