Сегодня Донбасс отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков . Оставшиеся в городах жители говорят, что настроения что-то праздновать у них нет. Это больше официальная дата и официальные торжества.

В Донецке, например, даже в праздник где-то постоянно разрываются снаряды.

«Вот вы сейчас позвонили, а вдалеке слышны выстрелы. Прилеты со стороны ВСУ последние дни усилились, видимо, тоже из-за праздника», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» житель Донецка Вадим П.

Именно восьмого сентября в 1943-м году Красная армия выбила немцев из областного центра Сталино. Так назывался тогда Донецк. Ожесточенные сражения длились больше месяца. Советские войска разгромили 13 дивизий Вермахта. Курган Саур-Могила, в боях за который погибли тысячи, стал символом непокоренного Донбасса. И остается им в наши дни. Этими красивыми словами власти подбадривают население.

«На улице, в центре, никаких украшений не видела. Флагов или цветов тоже. Возможно, просто не обращала внимания, или людям все-таки не до этого. Концерта тоже не будет. Какие уж концерты в такой ситуации. Кто-то в честь праздника и конца недели пожарит шашлыки в гаражах. Со временем ко всему привыкаешь, падает не рядом, и ладно», — доложила обстановку еще одна местная жительница Галина В.

В честь годовщины состоялся специально организованный мотопробег из Донецка, по итогам которого из Москвы в Донбасс привезут капсулу с частицей Вечного огня. Ее доставят члены мотодвижения «Родина». Участники мотопробега посетили Мамаев курган в Волгограде, собираются побывать и на месте легендарной Саур-Могилы.

Ранее ополченец Донбасса рассказал, как столкнулся за решеткой с укронацистом.