Россия вступила в битву с нацизмом на Украине в 2022 году, но жители наших новых территорий бились с экстремистами задолго до этого. Среди первых ополченцев был Олег Гончаренко, которого посадили в СИЗО за его деятельность.

Мужчине не повезло: после очередного задержания он потерял связь с женой. Супруга отвернулась от борца за независимость и исчезла из его жизни. За решеткой Олег сидел с украинским диверсантом, с которым лоб в лоб бился в Семеновке в 2014 году.

«Убежденный нацист! И отлично обученный американскими инструкторами. Он легко мог убить человека голыми руками. При этом диверсант не способен был сдерживать реакцию, когда видел на экране телевизора (президента РФ Владимира — Прим. ред.) Путина — аж дрожал», — вспоминает Гончаренко.

При этом заключенные нормально сидели и сосуществовали. По словам нашего собеседника, даже уважали друг друга.

«Он мне потом сигареты перекидывал, а я ему — трусы и футболки. Получалось не поубивать друг друга, потому как мы были открытыми врагами, а не подлыми. Никто не действовал исподтишка. А в быту — в СИЗО это ключевой момент — мы были порядочные», — улыбается Олег журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В СИЗО бывало всякое, а задерживали активиста Гончаренко несколько раз.

«Первый раз просидел недолго и отделался сломанным ребром и сутками, проведенными в «бане», — тесной клетушке с железными дверями, где температура доходила до 60-ти градусов», — рассказывает мужчина.

Сейчас ополченец вышел и продолжает надеяться на свободу для своей Родины и уничтожение нацизма.

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