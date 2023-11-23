«Какой-то голос сказал, что Илья умер»: мать почувствовала во сне гибель сына на СВО

Связист Илья Тюфяков служил в рядах ЧВК «Вагнер» пять месяцев. По роду своей деятельности он часто оставался на позиции в одиночку, но, судя по тому, как боец погиб, ему все же приходилось выходить и на штурм.

Последний раз Илья связывался с мамой Мариной 8 марта 2023 года. Он, как обычно, сказал, что все в порядке.

«Я не знала, что сын погиб 18 марта, и начала волноваться только в ночь на первое апреля. Какой-то голос сказал, что Илья умер. Я проснулась испуганная, но никому ничего не сказала. Но начала переживать. А четвертого апреля сообщили, что он мертв. В рапорте написано, что сын помогал штурмовикам недалеко от Бахмута и погиб в неравном бою», — вздохнула Марина.

Через пару дней тело бойца уже привезли родным. Марина пыталась выяснить причину смерти, но в ЧВК ей сообщили немногое: Илья погиб от острой кровопотери. Чтобы получить рапорт, пришлось делать запрос. Сослуживцев на похоронах не было, спросить подробности было не у кого.

«На лице я даже не заметила повреждений, позже мне на фото показали незначительные царапины, но я думала: «Неужели он умер от осколков? Может, напали диверсанты?». Когда мы хоронили сына, прошло уже три недели, проверить не получилось, да и не в состоянии я была», — призналась мать бойца.

Уже после похорон женщина вышла на связь с представителем ЧВК, который отметил, что не может дать информацию о гибели. Единственное, что он от себя добавил — что Илья был настоящим мужчиной, и что родные должны им гордиться.

«Сын снился только один раз, он пришел во сне к сестре и сказал, что все хорошо, только попросил поменять фото на могилке. Еще он посетовал, что мы не стали хоронить его рядом с «вагнеровцами», но это уже было не изменить. А вот фото мы поставили другое», — заметила Марина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как Илья попал в ряды ЧВК «Вагнер» и сколько наград заработал за свою недолгую службу.