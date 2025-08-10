Какой-то жуткий бред: Режиссер Бутусов утонул во время купания в море в Болгарии

В возрасте 63 лет не стало Юрия Бутусова, известного театрального режиссёра. Об этом рассказали Варвара Шмыкова, Александр Молочников и Кирилл Крок, занимающий должность директора Театра имени Вахтангова.

Однако, как сообщила журналистка Сусанна Альперина в своем аккаунте в соцсетях, Бутусов на самом деле погиб во время купания в море в Болгарии. Отправился купаться и пошел камнем ко дну внезапно. Причиной гибели стала накатившая сильно волна, с которой он не справился.

«Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе», — приводит Альперина комментарий замхудрука Театра Наций Романа Должанского в Telegram.

Руководитель театра имени Вахтангова, в котором Бутусов работал главным режиссёром с 2018 по 2022 год, также подтвердил информацию о том, что тот утонул в море.

«Да, это факт, я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно», — сказал Крок РИА Новости.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово, где покоится его сын Андрей.