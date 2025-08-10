Народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово, где покоится его сын Андрей

Народного артиста России Ивана Краско, который ушёл из жизни незадолго до своего 95-летия, предадут земле на кладбище в Комарово, где уже покоится его сын Андрей Краско. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Фёдор Краско, младший сын актёра.

О месте и времени прощания молодой человек не уточнил. Сказал, что об этом будет известно позднее.

«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея", - сказал собеседник агентства.

На 94-м году жизни не стало Ивана Краско, выдающегося актёра, народного артиста Российской Федерации. Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь, о чём сообщили в пресс-службе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

