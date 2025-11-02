Православная церковь отмечает память нескольких святых с именем Иларион 3 ноября. Дата считается переломной в смене сезонов. В этот день на Руси наблюдали за природой и делали прогнозы на зиму, сообщает Ura.ru.

В народных поверьях Иларионов день связывали с приходом первых устойчивых снегов. По приметам, если листья не облетели полностью — зима будет суровой, а если деревья покрыты инеем вечером — следующий день обещает мороз и ясную погоду. Снег, выпавший на мерзлую землю и не растаявший, считался хорошим признаком для урожая.

3 ноября было принято заниматься делами по дому: уборкой, перестановкой мебели, рукоделием. День считался подходящим для примирения и общения с родственниками. В некоторых регионах сохранялись традиции гаданий и передачи эзотерических знаний от наставников ученикам.

Существовали и запреты. Нежелательно было отправляться в дальние поездки — верили, что дорога может быть опасной. Не поднимали деньги и вещи с земли, чтобы избежать неприятностей. Не рекомендовалось менять постельное белье и заниматься ремонтом. Запрещались конфликты, споры и отказ в помощи нуждающимся.

