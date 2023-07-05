Календарный план по прочистке просек перевыполнили в Подмосковье почти на половину

Прочистку просек выполняют в подмосковных лесах для того, чтобы ограничить распространение лесных пожаров, рассказали в областном Комлесхозе. Сотрудники ГАУ МО «Центрлесхоз» выполняют работы с опережением.

«Пройдено 845,82 км вместо запланированных 594,78 км. Из годового плана в 1914 км, уже сделано более 44%» — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.

По его словам, больше всего работ проделали в Шатурском, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах.

Ранее в комитете сообщали, что сегодня на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности.