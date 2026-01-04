Календарный раскол: почему одни уже отпраздновали Рождество, а другие только готовятся

В январе 2026 года христианский мир отметит Рождество Христово по двум календарным датам. Православные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, встретят праздник 7 января, в то время как католики и протестанты, следующие григорианскому календарю, — 25 декабря 2025 года. Это различие связано с использованием разных систем летоисчисления.

Торжеству предшествует сорокадневный Рождественский пост, кульминацией которого становится Навечерие Рождества, или Сочельник. У православных он приходится на 6 января. В этот день соблюдается строгий пост до появления на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду. Вечером семьи собираются за праздничным ужином, на который, по традиции, подают двенадцать постных блюд. Центральным среди них является сочиво (кутья) — каша из зерен с медом и орехами.

Ночь с 6 на 7 января является временем главного праздничного богослужения — Всенощного бдения и Божественной литургии, которые проводятся в храмах. С Рождества начинаются Святки — период до Крещения Господня (19 января), который традиционно сопровождается народными гуляниями, колядками и посещением родных.

Рождество Христово является одним из главных двунадесятых праздников в православии и государственным праздником в Российской Федерации, объявленным выходным днем.

Ранее сообщалось, что неженатых туристов за секс на популярном курорте могут приговорить к году тюрьмы.