«Калибры» вылетели на охоту: серии взрывов в Одессе, Кривом роге и Херсоне, по всей Украине ревет воздушная тревога
Фото: [скриншот с видео]
Украинский сегмент соцсетей пестрит сообщениями об очередном ночном пуске российских ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
Также появилась информация, что в настоящее время несколько крупных группировок БПЛА «Герань-2» начинают работать по стратегическим объектам ВСУ. Сообщают о взрывах и в Кривом Роге.
От Киева до Винницы над большей частью украинской территории объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов.