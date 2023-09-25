«Калибры» вылетели на охоту: серии взрывов в Одессе, Кривом роге и Херсоне, по всей Украине ревет воздушная тревога

Украинский сегмент соцсетей пестрит сообщениями об очередном ночном пуске российских ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Также появилась информация, что в настоящее время несколько крупных группировок БПЛА «Герань-2» начинают работать по стратегическим объектам ВСУ. Сообщают о взрывах и в Кривом Роге.

От Киева до Винницы над большей частью украинской территории объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов.