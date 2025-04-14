Калифорнию всколыхнуло землетрясение

Природные толчки зафиксировали в 17:08 по местному времени. Трясло в 59 километрах от Сан-Диего, почти в 90 км от города Палм-Спрингс. USGS сообщила, что очаг залегал на глубине 13,4 километра.

Магнитуду изначально оценили на шестерку, но затем понизили показатели до 5,2. Разрушений в результате толчков не было, как и пострадавших. Сейсмологи также не прогнозируют угрозу цунами. Сохраняется спокойная обстановка.

Напомним, что 14 апреля также произошло землетрясение вблизи побережья Папуа-Новой Гвинеи. Магнитуда составила 5,6 по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее сообщалось, что подземные толчки вновь произошли в Мьянме.