Калининград наводнят: неприятное будущее предсказали городу через 6 дней

Калининградская область готовится к значительному наплыву туристов в феврале и марте. Согласно данным аналитики одного из популярных сервисов бронирования, интерес к коротким визитам в самый западный регион России демонстрирует устойчивый рост, пишет amurpolit.

В период празднования 23 февраля и 8 марта 2026 года отмечается 18-процентное увеличение количества резервирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск позволил Калининградской области войти в топ-10 самых привлекательных туристических направлений страны, составив конкуренцию таким признанным центрам, как Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Средняя стоимость бронирования отеля в регионе остается относительно доступной и составляет 3 292 рубля за сутки, что почти в два раза ниже общероссийского показателя в 6 800 рублей. Чаще всего туристы, планирующие поездку в феврале, бронируют проживание на четыре ночи, что в среднем обходится в 13 168 рублей.

Наиболее популярными датами для посещения региона, согласно анализу бронирований, стали выходные дни, приуроченные к государственным праздникам: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Этот тренд на короткие, но насыщенные поездки в янтарный край подтверждает его растущую популярность у российских путешественников, ищущих новые впечатления без значительных финансовых затрат.



