Калининградца осудили за тайную работу на спецслужбы Украины

Суд в Калининграде вынес приговор мужчине, который поддерживал Украину и работал на ее спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба суда Калининградской области.

Было установлено, что калининградец после начала СВО до августа 2023 года стал выступать против спецоперации, а вскоре установил конфиденциальные отношения с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Они поддерживали связь в мессенджере Telegram. По указке с Незалежной мужчина осуществлял сбор и передачу сведений о проведении частичной мобилизации, общественно-политической обстановке и так далее.

О неправомерных действиях россиянина узнали в УФСБ по Калининградской области и пресекли действия мужчины. Он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, раскаялся в содеянном. Суд учел все детали, а также наличие у фигуранта малолетнего ребенка. В результате калининградца осудили по делу о госизмене на 2,6 года колонии исправительного типа.

Примечательно, что суд прошел в закрытом режиме, так как материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее сообщалось, что в Тульской области впервые вынесли приговор за государственную измену.